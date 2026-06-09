Российское тактическое ядерное оружие не представляет угрозы для США, заявил глава российской делегации на обзорной конференции ДНЯО, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

«Попытки поставить этот вопрос во главу угла диалога по стратегической стабильности или каких-то переговоров по контролю над ядерными вооружениями пока бесперспективны», – сказал Белоусов.

Он также заявил, что Россия настаивает на выводе ядерного оружия США из Европы и демонтаже всей инфраструктуры для его размещения в этом регионе.

«Принимая во внимание возможность поражения важнейших объектов гражданской и военной инфраструктуры на территории России, размещенное в Европе американское ядерное оружие является, по сути, стратегическим», – добавил дипломат.