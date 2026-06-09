Украине и Европе необходимо готовиться к решениям, которые будут приняты на саммитах Евросоюза (ЕС) и НАТО в июне и июле. О решающем моменте в конфликте в ходе совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом высказался лидер Украины Владимир Зеленский.

«Очень важно сегодня готовиться к тем переговорам и решениям, которых мы все ждем от саммитов на уровне Европейского союза, G7 и НАТО. Июнь и июль в этом году могут означать очень многое», — заявил украинский президент.

18–19 июня 2026 года в Брюсселе пройдет саммит лидеров стран ЕС. 7-8 июля в Анкаре пройдет саммит НАТО.