В Азербайджане задержаны двое подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств, доставленных в страну с использованием параплана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел республики.

В ходе операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками, задержаны ранее судимая 50-летняя Матанат Гаффарова и 25-летний Нурлан Городалов. Из автомобиля Chevrolet, которым управлял Городалов, изъяты около 72 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами, а также 5687 таблеток метадона.

Задержанные намеревались организовать сбыт наркотиков.

По факту возбуждено уголовное дело. По решению суда в отношении обоих избрана мера пресечения в виде ареста.