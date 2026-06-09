В Дагестане 9 июня на одной из автозаправочных станций произошла серия взрывов, в результате чего в промышленной зоне Кизилюрта вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.

«В оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Республике Дагестан поступило сообщение о том, что на автозаправочной станции «Метан» (ГРС Новый Сулак) произошло три взрыва», – говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, вблизи АЗС зафиксирован прорыв газопровода. На месте происшествия работают экстренные службы, ведутся мероприятия по тушению пожара и недопущению распространения огня на соседние объекты.

Власти приняли решение перекрыть улицы, прилегающие к зоне возгорания в Кизилюрте. По словам главы города Саида Маматханова, из близлежащих домов эвакуированы более 100 человек.

В Минздраве республики, в свою очередь, сообщили, что, по предварительным данным, пострадавших нет. В районе происшествия дежурят бригады скорой помощи, медики находятся в режиме повышенной готовности.