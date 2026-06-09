Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев продолжит наносить удары по военным целям на территории России в ответ на российские атаки по украинским городам и гражданскому населению.

Зеленский подчеркнул, что Россия должна осознать последствия собственной агрессии и понять, что война не может оставаться отдаленной от ее граждан.

«Мы выйдем на такое количество дронов, которое позволит нам отвечать России в полной мере. И, конечно, они понимают, что если будет 600 дронов и ракет, то они почувствуют эту войну так, как ее чувствуем мы. Но они почувствуют ее у себя дома», – указал глава государства.

Президент отметил, что удары наносятся исключительно по объектам российской военной инфраструктуры, логистики и другим элементам, обеспечивающим ведение боевых действий против Украины.

По его словам, дальнейшая эскалация будет сопровождаться для России ростом издержек, при этом дипломатический путь по-прежнему рассматривается как единственный способ завершения конфликта.