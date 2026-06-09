Управление энергетической информации США (EIA) улучшило прогноз по среднесуточной добыче нефти в Азербайджане в 2026 году. Об этом говорится в июньском выпуске отчета EIA, пишет Report.

Согласно июньскому прогнозу, среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2026 году составит 550 тыс. баррелей. Месяцем ранее EIA ожидало показатель на уровне 540 тыс. баррелей в сутки.

Оценка на второй квартал следующего года также повышена до 550 тыс. баррелей в сутки с прогнозировавшихся ранее 540 тыс. баррелей. В третьем и четвертом кварталах добыча, по расчетам управления, будет находиться на уровне 540 тыс. баррелей в сутки.

Для сравнения: в первом и втором кварталах 2025 года в Азербайджане добывалось в среднем по 570 тыс. баррелей нефти в сутки, а в третьем и четвертом кварталах показатель составлял 560 тыс. баррелей. По оценке EIA, среднесуточная добыча жидких углеводородов в Азербайджане в 2025 году находилась на уровне 570 тыс. баррелей.