Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по совершенствованию механизмов гарантийного обеспечения и субсидирования процентных ставок по кредитам для субъектов предпринимательства, а также о внесении изменений в ряд ранее принятых указов. Документ опубликован на сайте главы государства.

Согласно указу, функции Ипотечного и кредитного гарантийного фонда по предоставлению гарантий по кредитам, выданным предпринимателям в манатах, а также по субсидированию начисленных по ним процентных ставок переданы ОАО «Фонд развития бизнеса Азербайджана» при Министерстве экономики.

Фонд обязан обеспечить завершение исполнения всех обязательств и реализацию прав по ранее выданным гарантиям и процентным субсидиям по указанным кредитам до вступления указа в силу в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.