Правительства Армении и Азербайджана не обсуждают в ходе переговоров вопрос взаимного возвращения перемещенных армян и азербайджанцев.

Как сообщают армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы не обсуждали и не обсуждаем вопрос возвращения азербайджанцев, а также вопрос возвращения армян Карабаха, армян Баку или вопрос возвращения армян из других мест. Дискуссии в обоих направлениях оказывают провокационное воздействие на текущую политическую ситуацию и обостряют друг друга», — сказал Пашинян.