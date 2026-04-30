Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что морская блокада со стороны США угрожает мировой стабильности и нарушает международное право.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о намерении продолжать давление на Тегеран, включая морскую блокаду, до полного отказа страны от ядерной программы, подчеркнув её эффективность по сравнению с военными ударами.

Пезешкиан отметил, что оппоненты Ирана усиливают экономическое давление, ограничивая морскую торговлю. «Любая попытка морской блокады нарушает международное право, угрожает интересам стран региона и обречена на провал», — заявил он.

По его словам, Персидский залив не должен становиться ареной навязывания односторонней политики, а является частью глобальной системы взаимодействия.