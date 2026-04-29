Если вице-президент США Джей Ди Вэнс «гордится» прекращением прямых поставок оружия Украине со стороны Вашингтона, значит он «помогает русским».

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Newsmax.

«Я не согласен с вице-президентом. Мы открыты и не враги. Враг — Россия. <…> Если Вэнс гордится тем, что не помогает нам, значит, он помогает русским. Возможно, вице-президент хотел сказать, что мир станет ближе, если США не будут помогать нам с оружием. Но с Россией это не работает, потом что Россия не уважает слабость. И если нам никто не поможет, мы, конечно же, окажемся в более слабом положении», — отметил Зеленский.

При этом президент Украины подчеркнул, что США — это «отличный партнер для Украины», и Киев может также помочь «укрепить позиции США».

Зеленский отметил, что сейчас приоритеты США «сместились» на Ближний Восток, однако поддержка Украины со стороны Америки все равно продолжается. По словам украинского лидера, Киев поддерживает тесный контакт с американскими официальными лицами. Однако Зеленский подчеркнул необходимость оказания экономического и политического давления со стороны Вашингтона на Россию.

«Соединенные Штаты могли бы оказывать давление с помощью новых санкций, но сейчас они их отменяют из-за Ближнего Востока, и мы это чувствуем. И я, конечно, боюсь, потому что Россия не чувствует давления», — сказал Зеленский.