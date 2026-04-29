Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что соглашение по урегулированию конфликта в Украине уже близко.

Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, в ходе телефонного разговора Путин выразил Трампу поддержку в связи с покушением и решительно осудил произошедшее.

Трамп, в свою очередь, подчеркнул важность скорейшего прекращения боевых действий и заявил о готовности содействовать этому.

Путин также предупредил о крайне негативных последствиях в случае возобновления силовых действий США и Израиля на Ближнем Востоке.

Кроме того, российский лидер проинформировал Трампа о ситуации в зоне боевых действий в Украине и отметил, что цели войны будут достигнуты, при этом Россия предпочла бы добиться этого путем переговоров.