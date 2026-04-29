Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Помощник президента РФ Ушаков заявил, что Путин сказал Трампу о готовности объявить перемирие на период Дня Победы, Трамп это поддержал.

Кроме того, Путин передал Меланье Трамп поздравления с прошедшим днем рождения, отметил ее вклад в воссоединение российских и украинских детей с семьями.

Президенты России и США говорили о больших перспективах взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике. Трамп изложил Путину свои оценки ситуации на Ближнем Востоке. РФ предложила ряд своих соображений для урегулирования разногласий вокруг иранской ядерной программы. Путин сказал Трампу, что предполагает крайне пагубные последствия в случае, если США и Израиль вновь перейдут к силовым акциям на Ближнем Востоке.

Кроме того президент России сказал президенту США, что цели войны в Украине будут достигнуты, РФ предпочла бы сделать это путем переговоров. Трамп сказал Путину, что сделка для разрешения конфликта на Украине уже близка.