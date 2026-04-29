Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что у Евросоюза в настоящее время нет политической воли принять Турцию в свои ряды, хотя геополитические условия вынуждают республику и ЕС работать вместе.

«Российско-украинский кризис, кризис на Ближнем Востоке, Ормузский пролив, события в нашем регионе, сохранение стабильности на Балканах, торговля оборона. Учитывая эти геостратегические, геополитические и геоэкономические преимущества, которые может предложить Турция, почему она не становится членом ЕС? Проблема в том, что в ЕС нет политической воли принять Турцию, когда условия для членства будут выполнены», — сказал он в Вене на пресс-конференции с австрийской коллегой Беате Майнль-Райзингер.

Фидан отметил, что ранее поддержка вступления Турции в ЕС исходила от лидеров вроде Герхарда Шрёдера и Жака Ширака, но позже этот курс изменился.

Он также указал на структурные проблемы в ЕС, где решение одной страны может заблокировать позицию большинства, что делает Турцию «заложником» ситуации.

При этом сейчас, по словам министра, речь идёт не о членстве, а о развитии сотрудничества, в том числе обновлении таможенного союза и расширении торговли, потенциал которой может достичь $500 млрд.