В Азербайджане появилась возможность оплачивать проезд в общественном транспорте с помощью иностранных банковских карт. Как сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, очередное нововведение реализовано в преддверии Всемирного форума по градостроительству в Баку. Теперь пассажиры могут использовать для оплаты проезда зарубежные банковские карты с поддержкой NFC-технологии.

Благодаря этому иностранцы и туристы смогут пользоваться общественным транспортом, не приобретая дополнительные карты или местные платёжные средства. Достаточно иметь при себе международную банковскую карту. Ранее бесконтактная оплата была доступна только для карт местных банков.

Отметим, что внедрение системы NFC-оплаты началось в прошлом году. Она направлена на повышение удобства для пассажиров и улучшение качества обслуживания. В настоящее время система бесконтактной оплаты действует в Баку и Гяндже, а также на маршрутах Баку–Сумгайыт. Проект реализован в рамках сотрудничества компании «K-Group» (оператора BakıKart) с банковскими структурами.