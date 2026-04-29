В сёла Бадара, Ханабад, Тезебине и Ханъюрду Ходжалинского района отправлена очередная группа переселенцев, состоящая в общей сложности из 33 семей.

Сообщается, что на данном этапе в Бадара переселяются 16 семей (59 человек), в Ханабад — 10 семей (46 человек), в Ханъюрду — 4 семьи (25 человек), в Тезебине — 3 семьи (15 человек).

Отмечается, что в общей сложности на сегодняшний день в Бадара уже вернулись 105 семей (404 человека), в Ханабад — 98 семей (438 человек), в Ханъюрду — 137 семей (505 человек), в Тезебине — 163 семьи (737 человек), обеспечено их постоянное проживание.