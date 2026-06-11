Азербайджан продолжает наращивать значение своего воздушного пространства как одного из ключевых транзитных маршрутов между Европой и Азией. За последние годы поток международных рейсов через страну вырос в несколько раз, а в мае был установлен новый исторический рекорд.

Об этом в интервью Aviation Week рассказал директор Управления воздушного движения «Азераэронавигация» (AZANS) Фархан Гулиев.

По его словам, 9 мая через воздушное пространство Азербайджана прошли 1 062 рейса — это максимальный показатель за всю историю наблюдений. Среднесуточное число транзитных полетов в марте текущего года достигло 810 рейсов.

Гулиев отметил, что с начала кризиса на Ближнем Востоке более 60 авиакомпаний начали использовать азербайджанский воздушный коридор. Если в 2021 году AZANS обслужил 47 065 транзитных рейсов, то в 2025 году их количество выросло до 261 085.

По его словам, изменения в маршрутах мировой авиации были вызваны закрытием воздушного пространства Украины, ограничениями на отдельных участках российского неба, а также отказом ряда перевозчиков от полетов через Россию. Дополнительное влияние оказала нестабильная ситуация на Ближнем Востоке.

В результате перераспределения воздушного трафика азербайджанская зона полетной информации стала одним из основных альтернативных маршрутов в Евразии. Для повышения пропускной способности были созданы новые сектора управления воздушным движением, модернизирована структура воздушного пространства и инвестированы средства в современные системы управления полетами.

Глава AZANS подчеркнул, что новые воздушные маршруты, связывающие Китай, страны Центральной Азии и Индию с Европой, уже доказали свою эффективность и будут становиться все более востребованными по мере роста перевозок по направлению Восток — Запад.

Кроме того, Азербайджан обсуждает внедрение системы управления воздушными потоками совместно с государствами, расположенными вдоль данного маршрута. По оценкам специалистов, это позволит увеличить пропускную способность воздушного пространства страны с нынешних 250 до 300 рейсов в час.