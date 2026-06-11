Азербайджан и Иран разработали и утвердили режимы работы, связанные с распределением водных ресурсов реки Араз между двумя странами.

Об этом сообщает Государственное агентство водных ресурсов.

Соглашение было достигнуто на 55-м заседании постоянно действующей совместной комиссии Азербайджана и Ирана по использованию водных и энергетических ресурсов реки Араз, которое прошло 8–11 июня.

Заседание в Иране прошло под руководством сопредседателя комиссии с азербайджанской стороны — председателя правления Региональной службы водной мелиорации Закира Гулиева, а также сопредседателя с иранской стороны — главы Главного управления по пограничным рекам Министерства энергетики Ирана Фарибы Авериде.

В мероприятии приняли участие представители Региональной службы водной мелиорации, Государственной службы контроля за использованием и охраной вод при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана, Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, а также ОАО «Азерэнержи».

Также обсуждались вопросы мониторинга забора воды из реки, контроля качества воды, установки современных водоизмерительных устройств на реке и другие направления сотрудничества.

По итогам обсуждений стороны подписали итоговый протокол, включающий перечень запланированных работ.