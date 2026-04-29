В Баку прошло второе заседание Совместного комитета по всеобъемлющему стратегическому партнёрству между Азербайджаном и Объединёнными Арабскими Эмиратами.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана, встреча состоялась под председательством сопредседателей комитета — заместителя министра иностранных дел Азербайджана Ялчина Рафиева и государственного министра Объединённых Арабских Эмиратов Саида Аль Хаджери.

В ходе мероприятия сопредседатели провели переговоры в узком составе, после чего состоялась расширенная сессия с участием послов и представителей профильных государственных ведомств обеих стран. В центре обсуждения находились вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Стороны также подвели итоги работы, проведённой после первого заседания комитета, которое прошло в ноябре прошлого года в Абу-Даби, оценили достигнутый прогресс и обсудили ключевые направления взаимодействия на предстоящий период, включая реализацию конкретных инициатив и совместных проектов.