Власть в Иране постепенно концентрируется в руках руководителей Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранских чиновников.

Авторы статьи отмечают, что Моджтаба Хаменеи по-прежнему стоит во главе системы, но его роль в основном сводится к тому, чтобы легитимизировать решения, принимаемые его генералами, а не отдавать собственные распоряжения. По мнению иранских чиновников и аналитиков, власть в стране все больше сосредотачивается в узком и консервативном кругу, состоящем из членов Высшего совета национальной безопасности, аппарата верховного лидера и КСИР, который теперь доминирует как в военной стратегии, так и в принятии ключевых политических решений.

Так, утверждается, что дипломатическими представителями Ирана на переговорах с США выступали министр иностранных дел Аббас Арагчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф — бывший командующий КСИР, мэр Тегерана и кандидат в президенты. Но, по данным источников агентства, главным переговорщиком был командующий Корпусом стражей исламской революции Ахмад Вахиди — именно он участвовал в переговорах в ночь, когда было объявлено о прекращении огня.