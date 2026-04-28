В рамках очередного раунда политических консультаций с участием замминистра иностранных дел Азербайджана Фариза Рзаева и госсекретаря МИД Черногории Перишы Кастратовича стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества.

Как сообщает МИД Азербайджана, стороны подчеркнули важность взаимных визитов с точки зрения укрепления существующего политического диалога. Наряду с этим были проведены обсуждения текущего состояния и перспектив развития сотрудничества в экономической, энергетической, туристической и гуманитарной сферах, а также стратегических энергетических и транспортных проектов, реализуемых нашей страной.

Также состоялся обмен мнениями вокруг существующих планов по расширению договорно-правовой базы.

Стороны уделили внимание вопросам взаимодействия на международных платформах, а также развитию сотрудничества в рамках различных международных организаций и взаимной поддержке кандидатур.

В ходе консультаций состоялся подробный обмен мнениями о текущей ситуации в регионе, процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, масштабных восстановительных, реконструкционных и разминирующих работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, а также о международных вопросах, представляющих взаимный интерес.

В рамках визита Ф. Рзаев также провел деловые встречи с рядом других официальных лиц Черногории, а также принял участие в обсуждениях в формате круглого стола, проведенных в Черногорском университете.