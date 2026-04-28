Государственный фонд социальной защиты Азербайджана и Государственный фонд социального страхования Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве в сфере государственного социального страхования.

Меморандум подписан в Астане в рамках 14-й Казахстанской международной конференции по охране труда и промышленной безопасности.

Документ направлен на развитие взаимодействия между профильными структурами двух стран и обмен практическим опытом в области социального обеспечения.

По словам заместителя председателя правления Госфонда социального страхования Казахстана Марата Жанибекова, меморандум предусматривает системное двустороннее сотрудничество, включая регулярный обмен опытом между государственными органами, а также координацию работы на международных площадках.