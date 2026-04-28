Иран израсходовал около половины своего ракетного потенциала с начала военной операции США и Израиля. Об этом в интервью Fox News заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, Вашингтон также исходит из того, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив, несмотря на появлявшиеся ранее сообщения о его возможной болезни и ограниченном участии в управлении страной.

Тем временем администрация Дональда Трампа скептически отнеслась к предложению Тегерана о переговорах и намерена в ближайшие дни выступить с контрпредложением. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

На этом фоне в Пентагоне признали уязвимость США перед новыми видами вооружений. Помощник главы ведомства по космической политике Марк Берковиц заявил, что у страны нет надежной защиты от гиперзвукового оружия и современных крылатых ракет.

Внутри США усиливается и общественное недовольство. По данным опроса ABC, 63% американцев считают, что война против Ирана не была достаточно оправдана, тогда как лишь 26% поддерживают военные действия.