В турецком городе Ыгдыр в квартире обнаружены тела женщины и мужчины.

Как сообщают турецкие СМИ, в пятиэтажном доме на улице Гюзиде в районе Баглар после сообщения о звуках выстрелов на место происшествия были направлены полиция и медики. Прибыв на место, сотрудники вошли в квартиру на третьем этаже и обнаружили там два тела.

В ходе медицинского осмотра было установлено, что смерть наступила на месте.

По данным полиции, погибшими являются гражданка Азербайджана Майса Байрамова и мужчина по имени Али Мамак.

По факту проводится расследование.