Министерство труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики передало четыре легковых автомобиля лицам с инвалидностью, связанной с аварией на Чернобыльской атомной электростанции.

Как сообщает Report, в министерстве состоялась встреча, приуроченная к 40-й годовщине трагической аварии на Чернобыльской АЭС.

Министр труда и социальной защиты населения Нахчыванской АР Фарид Багирзаде отметил, что важные шаги в сфере социальной защиты граждан с инвалидностью, связанной с аварией на Чернобыльской АЭС, начали предприниматься по инициативе Общенационального лидера Гейдара Алиева в 1993 году, и работа в этом направлении продолжается.

Было подчеркнуто, что особое внимание и забота президента Ильхама Алиева о лицах с инвалидностью способствовали ежегодному укреплению их социальной защиты, в том числе пострадавших в результате чернобыльских событий.

Сообщается, что в рамках пяти пакетов социальных реформ, реализуемых в стране с 2018 года, социальные выплаты для данной категории граждан были многократно увеличены.

Также была представлена информация о проводимой работе по обеспечению лиц с инвалидностью, связанной с чернобыльскими событиями, жильем и автомобилями, предоставлению реабилитационных услуг, путевок в санаторно-курортные учреждения и другим направлениям соцподдержки.

Лица с инвалидностью, связанной с аварией на Чернобыльской АЭС, выразили удовлетворение реализуемыми мерами социальной поддержки и поблагодарили президента Ильхама Алиева за всестороннюю заботу и предоставление им автомобилей.