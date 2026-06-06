Государственный долг Азербайджана, который к 2027 году составит около 21% ВВП, останется одним из самых низких среди стран с инвестиционным рейтингом, оцениваемых Fitch Ratings.

Как отмечает агентство, внешний государственный долг страны в последние годы сокращался в абсолютном выражении, а его возможный рост будет зависеть от реализации проектов в сферах водного хозяйства и транспорта.

«Объем внешних государственных гарантий снизился до 3 млрд долларов США в первом квартале 2026 года после погашения еврооблигаций компанией «Южный газовый коридор», — подчеркивает Fitch.

Отметим, что госдолг Азербайджана по состоянию на 1 апреля 2026 года составил 24 млрд 464,7 млн манатов, или 18,7% от прогнозируемого ВВП на текущий год.