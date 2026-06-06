Завтра, 7 июня, в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются переменные дожди и грозы. Днём ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер. Об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Температура воздуха составит ночью 16–19° тепла, днём — 22–27° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм рт.ст., относительная влажность воздуха – ночью 70-80%, днём – 55-60%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами интенсивные, грозы и град, в высокогорных районах – с переходом в мокрый снег. Ночью осадки могут усилиться. Ночью и утром в некоторых местах туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15–20° тепла, днём — 23–28° тепла, в горах ночью — 5-10° тепла, днём – 13-18° тепла, в некоторых местах 20-25° тепла.