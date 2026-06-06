Состояние двух граждан Азербайджана, пострадавших в результате атаки беспилотника на судно в Азовском море, оценивается как среднетяжелое, ещё двое находятся в удовлетворительном состоянии.

Об этом АПА сообщил председатель азербайджанской общины в Ейске Фархад Мамедов.

По его словам, он посетил соотечественников, находящихся на лечении в травматологическом отделении Центральной больницы города. Пострадавшим была оказана необходимая помощь.

Мамедов отметил, что граждане Азербайджана Рашад Мадатханов, Самид Ибадлы, Эмин Валехов и Намиг Джафарли находятся под наблюдением врачей.

Ранее, как передавал Minval, в результате атаки беспилотника на грузовое судно под флагом Палау в Таганрогском заливе погиб капитан Фуад Оруджов – уроженец Хачмазского района Азербайджана.