Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению деятельности Свободной экономической зоны «Алят».

Согласно документу, часть земельного участка площадью 1 453,09 гектара, расположенного на административной территории поселка Алят Гарадагского района и отнесённого к территории Свободной экономической зоны «Алят», передана уполномоченному органу зоны в государственную собственность на праве безвозмездного, бессрочного и постоянного пользования.

Министерство экономики Азербайджана и уполномоченный орган Свободной экономической зоны «Алят» должны решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.