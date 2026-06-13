Азербайджан и Соединенное Королевство могут еще больше обогатить двустороннюю повестку, используя большой потенциал взаимодействия. Об этом говорится в поздравительном письме президента Ильхама Алиева Королю Великобритании и Северной Ирландии Чарльзу III.

Глава государства выразил увереность, что обе страны и впредь будут успешно продолжать совместные усилия, направленные на дальнейшее укрепление традиционно дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества:

«В настоящее время наши межгосударственные отношения, основанные на дружбе, взаимном уважении и доверии, эффективное сотрудничество в политической, торгово-экономической, инвестиционной, энергетической сферах, в том числе в области возобновляемой энергетики, и других направлениях, продолжают динамично и устойчиво развиваться. Используя большой потенциал нашего взаимодействия, мы можем еще больше обогатить двустороннюю повестку дня между Азербайджаном и Соединенным Королевством».