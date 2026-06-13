В Индии потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-32.
Пять военнослужащих ВВС Индии погибли при крушении военно-транспортного самолета Ан-32 на авиабазе Джорхат.
Об этом говорится в сообщении индийских ВВС. Отмечается, что инцидент произошел во время планового вылета.
The Indian Air Force deeply regrets the loss of five personnel in the An-32 accident at Jorhat, Assam.
Sqn Ldr Prashant Singh, Flt Lt Shubham Kumar, Sgt Jitendra Sharma, Agniveervayu Khemaram Kumawat and Agniveervayu Danish Alam made the supreme sacrifice in the line of duty.… pic.twitter.com/9SmOjtS5mU
— Indian Air Force (@IAF_MCC) June 13, 2026
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