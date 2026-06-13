В рамках III заседания руководителей органов по конкуренции стран Организации тюркских государств (ОТГ) и Форума по конкуренции, проходящего в Шуше, предложено создать единую базу данных о нарушениях конкуренции.

Report сообщает, что об этом сообщил председатель Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком Эльнур Багиров в ходе панельной дискуссии.

По мнению главы ведомства, для эффективной реализации конкурентной политики необходимо расширять обмен опытом, проводить совместные исследования и развивать профессиональное взаимодействие между странами.

Эльнур Багиров подчеркнул, что создание системы регулярной отчетности, проведение сравнительных исследований по выбранным рынкам и формирование обобщенной информационной базы о нарушениях конкуренции имеют важное значение.

«Несмотря на специфические особенности национальных рынков, в условиях их растущей интеграции опыт каждого государства способствует формированию общего регионального фонда знаний», — отметил он.