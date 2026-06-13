США планируют существенно сократить число боевых самолетов и военных кораблей, которые они предоставляют для операций НАТО в Европе, сообщила в пятницу, 12 июня, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных европейских представителей.

«Это решение ограничит способность НАТО наносить удары на большие расстояния и вести наблюдение», — отмечается в материале с уточнением, что об этом плане европейцам сообщили в начале июня в письменном документе, части которого были изучены журналистами издания.

Согласно сообщению, Вашингтон намерен сократить число истребителей типов F-16 и F-15E с нынешних примерно 150 до около 100, а количество морских разведывательных самолетов — с 26 до 15. Помимо этого, из Европы должны быть выведены все восемь самолетов-заправщиков и передислоцированы ракетная подводная лодка, авианосец, а также несколько военных кораблей и десятки самолетов, участвующих в миссиях этого авианосца.

По данным источников NYT, этот процесс «начнется очень скоро — гораздо раньше, чем к этому готовились европейские партнеры». Об этих планах также сообщала 4 июня немецкая газета Die Welt. По ее данным, США передали НАТО засекреченный список из 11 позиций, который предусматривает существенное сокращение американского военного присутствия в Европе, в частности авиации и ВМС, из-за переориентации на Тихоокеанский регион.