Начиная с прошлого года, внедряется модель полного среднего образования. В этом году она была дополнительно усовершенствована. Цель проекта — сосредоточить наиболее квалифицированных учителей регионов и районов в таких школах, чтобы обеспечить более качественную подготовку учащихся 10–11-х классов.

Об этом заявил в беседе с журналистами министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

По его словам, для полного формирования модели полного среднего образования в Азербайджане потребуется ещё несколько лет.

«После получения общего образования до 9-го класса учащиеся продолжат обучение на уровне полного среднего образования по профильным и специализированным направлениям. Это также станет важной поддержкой для семей. Учителя, которые будут преподавать в этих группах, будут отбираться на основе профессионализма и показателей качества работы. Главная цель заключается в том, чтобы в 10–11-х классах школа лучше отвечала интересам учащихся и их семей», — отметил министр.

Он также подчеркнул, что рассматривается возможность предоставления этим учителям дополнительных льгот. В настоящее время работа в этом направлении продолжается, а соответствующие решения будут обнародованы общественности позднее.