Пилоты НАТО и России играют в «кошки-кошки» в небе над Балтийским морем — настороженно, но без риска начала войны, оценивают друг друга, пишет Associated Press (AP).

По данным агентства, 22 апреля шесть стран альянса подняли истребители после появления над Балтикой двух российских бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты сопровождали друг друга на расстоянии, фиксируя маневры на видео, но не приближаясь к опасной черте.

Как отмечает AP, несмотря на разногласия между Россией и НАТО из-за Украины, стороны стараются не допустить перехода напряженности в открытую конфронтацию.

«Это игра в кошки-мышки, или, скорее, в кошки-кошки. Мы следим друг за другом, внимательно изучаем друг друга и стараемся убедиться, что дело не зайдет слишком далеко», — сказал командир французского авиакрыла из четырех истребителей Rafale подполковник Александр.