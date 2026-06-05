США передали НАТО список своей техники, которую больше не планируют предоставлять альянсу, пишет Welt. Изменения затронут систему NATO Force Model, с ее помощью альянс заранее определяет, какие силы они готовы быстро перебросить к линии фронта в течение срока от 10 дней до 6 месяцев.

Под сокращение попадут десятки истребителей F-16 и F-15E, часть самолетов-заправщиков, морская разведывательная авиация и беспилотники. Кроме того, НАТО сможет рассчитывать лишь на одну американскую авианосную ударную группу вместо двух, а также лишится ряда корабельных и подводных сил, предназначенных для противовоздушной и противоракетной обороны.

В Вашингтоне рассчитывают, что образовавшиеся пробелы восполнят европейские союзники и Канада. По словам верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича, союзникам предстоит ускорить наращивание собственных возможностей.

В НАТО официально не подтверждают конкретные цифры сокращений. Однако в альянсе признают, что прежняя модель опиралась на чрезмерную зависимость от американских вооруженных сил, тогда как теперь ответственность за коллективную оборону должна распределяться более равномерно между союзниками.