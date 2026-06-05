Вооруженные силы Ирана открыли предупредительный огонь в направлении двух американских эсминцев, находившихся в акватории Оманского залива. Об этом говорится в заявлении армии исламской республики.

Согласно тексту, содержание которого приводит агентство Mehr, иранские военные произвели «предупредительные пуски ракет и беспилотников», вследствие чего эсминцы «были вынуждены покинуть Оманский залив и направиться в Индийский океан».

В армии Ирана заверили, что «при необходимости готовы применить [против кораблей США] ракеты большей дальности».