Сегодня в 12:10 на участке «Улдуз — Нариманов» Бакинского метрополитена произошло короткое замыкание в промежуточном кабеле.

В связи с инцидентом оперативно были проведены проверки всех источников электропитания указанного участка, включая тяговую подстанцию.

В результате короткого замыкания наблюдалось кратковременное задымление, после чего были незамедлительно реализованы необходимые меры по регулированию и устранению последствий.

По итогам первичного расследования в 15:00 было принято решение о восстановлении пассажирских перевозок в Бакинском метрополитене. В соответствии с планом оперативных мероприятий начаты технические работы на кабельной линии с соблюдением всех требований безопасности. Также принимаются дополнительные меры, направленные на предотвращение повторения подобных инцидентов.

В этих целях ведётся усиление мер безопасности и технического обеспечения на тяговой электрической подстанции, являющейся основным источником питания линии. Одновременно продолжается детальный анализ причин произошедшего.

В целях обеспечения стабильного и бесперебойного движения поездов 22 апреля в часы пик на участке «28 Мая — Ахмедлы» интервал движения составит 2,5 минуты. Пассажирам, следующим в направлении «Бакмил», рекомендовано пользоваться графиком субботнего дня.

В метрополитене принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства и выразили благодарность за понимание.

Отмечается, что информация о результатах технического расследования и дальнейших мерах будет оперативно доводиться до общественности.