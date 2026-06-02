Соединенные Штаты приступили к выводу более тысячи военнослужащих и военной техники из Литвы по завершении срока их ротации. Об этом сообщает портал TV3.

Ожидается, что их заменит новая группа военнослужащих, однако сроки и численность будущего контингента пока не определены, поскольку США пересматривают планы развертывания своих сил в Европе.

По словам главного советника президента Литвы по национальной безопасности Дейвидаса Матулениса, часть американских военных останется в стране до начала новой ротации. «Мы получили от американцев очень четкие заверения в том, что войска были и останутся, но я не могу сегодня назвать конкретное число», – пояснил он.

Как отмечает TV3, в последние годы ротация американских войск в Литве, как правило, носила непрерывный характер: новые подразделения прибывали еще до возвращения прежнего контингента к местам постоянной дислокации.

С 2019 года американские военные регулярно размещали в Литве батальоны. После начала российского вторжения в Украину Вашингтон изменил формат присутствия своих сил, перейдя к модели непрерывного ротационного размещения.