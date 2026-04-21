В текущем году во всех государственных общеобразовательных учреждениях Азербайджана традиционное мероприятие «Последний звонок» состоится 13 июня.

Об этом сообщает Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

Как отмечается, в образовательные учреждения направлены инструкции, регулирующие порядок проведения мероприятия «Последний звонок».

В соответствии с указанными инструкциями с учащимися, педагогами и родителями проводятся разъяснительные беседы по вопросам, связанным с организацией мероприятия.