Победа партии под руководством Румена Радева на парламентских выборах в Болгарии вряд ли приведёт к радикальному пересмотру внешнеполитического курса страны, однако может усилить прагматичный подход Софии, в том числе в отношениях с Азербайджаном. Такое мнение в комментарии для Minval Politika высказал политолог, профессор и доктор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов.

По его словам, фигура Радева в болгарской политике давно не является новой, а потому ожидания резких изменений выглядят завышенными.

«Радев не новый политик в Болгарии, он довольно продолжительное время находится на лидирующих позициях. Он уже занимал пост президента и, судя по результатам выборов, теперь сможет формировать однопартийное правительство, что даёт ему серьёзную свободу действий», — отметил эксперт.

При этом распространённые оценки о «пророссийскости» болгарского лидера, по мнению Ибрагимова, во многом упрощают реальную картину.

«Радева часто называют пророссийским лидером, однако, учитывая, что он не первый год находится у власти в Болгарии и хорошо знаком с механизмами формирования как внешней, так и внутренней политики, ожидать каких-то специфических или резких изменений не приходится», — подчеркнул он.

Эксперт проводит параллели с другими странами Европы, где смена власти также не привела к кардинальной трансформации внешней политики.

«Мы уже видели подобные ожидания, например, в случае с Венгрией. На практике это оказались не радикальные изменения, а корректировки. В случае Радева логика будет примерно такой же», — считает Ибрагимов.

Говоря об азербайджано-болгарских отношениях, он отметил их устойчивый и конструктивный характер вне зависимости от политической конъюнктуры.

«Между Азербайджаном и Болгарией уже сложились достаточно позитивные и прагматичные отношения. При любых правительствах они выглядели вполне устойчиво, и, скорее всего, эта динамика будет только развиваться», — заявил политолог.

Ключевым направлением сотрудничества, по его словам, останется энергетика.

«Радев традиционно проявлял интерес к увеличению поставок азербайджанского газа и к превращению Болгарии в транзитный хаб для Европы. Эти процессы уже идут, и можно ожидать их дальнейшего расширения, а также появления новых проектов в энергетической сфере», — отметил он.

В то же время собеседник скептически оценивает тезис о возможной роли Болгарии как посредника между Баку и Европой.

«Азербайджан не нуждается в посредниках для диалога с ЕС — прямые контакты уже налажены. Более того, сотрудничество активно развивается на двустороннем уровне с отдельными странами Евросоюза», — пояснил Ибрагимов.

Он напомнил, что энергетический фактор уже стал важной частью взаимодействия Баку с Европой.

«Сегодня более десяти стран ЕС получают азербайджанский газ. Это формирует серьёзную геополитическую основу для продвижения интересов Азербайджана в европейском пространстве», — заключил эксперт.