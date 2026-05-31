Сборная Азербайджана по настольному теннису возглавила таблицу Евразийской лиги, проходящей в Казахстане, сообщили в Федерации настольного тенниса республики.

Женская команда под руководством главного тренера Фархада Исмайлова, в составе Земфиры Микаиловой, Марзии Нурматовой, Ляман Абдулхамидовой и Айлин Аскеровой, одержала победы во всех восьми матчах II тура, который прошел в Астане.

Мужская сборная, в которую вошли Рустам Гаджилы, Адиль Ахмедзаде и Онур Гулузаде, под руководством главного тренера молодежной команды Рамиля Джафарова также прошла тур без поражений, выиграв все семь встреч в Таразе.

По итогам двух туров обе азербайджанские команды поднялись на первую строчку турнирной таблицы Евразийской лиги, в которой участвуют 12 коллективов.

Следующие этапы турнира с участием спортсменов из Казахстана, Азербайджана, России, Узбекистана и Кыргызстана запланированы на сентябрь и декабрь.