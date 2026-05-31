Россия продолжает терять инициативу на поле боя, и на этом фоне возникает возможность для дипломатического урегулирования конфликта, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Face the Nation.

По словам украинского лидера, с декабря 2025 года Россия начала постепенно ухудшать свои позиции фронте. «Сейчас враг не может за месяц оккупировать больше территории, чем украинские войска освобождают», – указал он.

«Поэтому я считаю, что нам нужно найти дипломатический путь – сесть и поговорить – до начала следующей зимы. Но это зависит от внутреннего давления на Путина со стороны его общества, а также от санкционного давления США и Европы на Россию», – добавил Зеленский.

Кроме того, президент Украины высказался о возможных представителях Европы на переговорах. Он напомнил, что уже существует формат E3 – Великобритания, Франция и Германия.

«У нас также есть надежные партнеры из стран Северной Европы. Турция всегда хотела быть посредником, и мы добились определенных успехов в возвращении наших военнопленных с их помощью», – подчеркнул Зеленский.

По его словам, именно Украина и европейские государства должны определить, кто будет представлять Европу на переговорах.