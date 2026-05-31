Президент США Дональд Трамп назначил посла США в Турции Тома Баррака новым спецпосланником по Сирии и Ираку.

«Рад сообщить, что посол США в Турции Том Баррак, который проделал выдающуюся работу, будет назначен специальным президентским посланником по Сирии, а также специальным президентским посланником по Ираку, поскольку мы развиваем наше стратегическое сотрудничество с правительствами Сирии и Ирака, а наши отношения с ними продолжают укрепляться», – написал он в воскресенье в соцсети TruthSocial.

При этом Трамп отметил, что Баррак сохранит должность посла в Турции и будет совмещать ее с новыми обязанностями спецпосланника. В своей новой должности он получит полную поддержку Государственного департамента США, добавил американский лидер.