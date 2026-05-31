Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к США с просьбой предоставить лицензию на производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом он написал в соцсети X.

«В США производится недостаточное количество ракет для ПРО, что может привести к кризисам в различных регионах мира. 60–65 ракет в месяц — это ничто по сравнению с нынешними вызовами. Это ни для кого не секрет, и Россия об этом знает. Нам нужно расширять производство. Я просил предыдущую администрацию США и прошу нынешнюю администрацию предоставить Украине лицензии на производство ракет «Patriot», — написал он.

По словам Зеленского, выдача такой лицензии могла бы усилить не только Украину, но и Ближний Восток, а также другие регионы, которым Вашингтон окажет поддержку. При этом он подчеркнул, что до создания в Украине собственной европейской системы ПРО стране по-прежнему потребуется помощь США.