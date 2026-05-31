Американский телеканал CNN в репортаже о работе украинских подразделений военной разведки рассказал о тактике и технологиях применения дальнобойных беспилотников для нанесения ударов по территории России.

Отмечается, что подобные атаки носят регулярный характер и представляют серьезную угрозу, при этом западные страны изучают украинский опыт ведения боевых действий.

По данным CNN, украинские военные практически ежедневно запускают сотни дальнобойных беспилотников, способных поражать цели на значительном расстоянии. Среди основных объектов ударов называются предприятия нефтепереработки и топливной отрасли, заводы по производству взрывчатых веществ, а также производственные площадки и места запуска российских ракет и беспилотников.

В материале также упоминается использование реактивных ускорителей, позволяющих дронам разгоняться до скорости 190 км/ч за считанные секунды.

Командир одного из подразделений ГУР с позывным «Вектор» рассказал, что ключевую роль в эффективности операций играют рассредоточение групп и применение специализированного программного обеспечения.

Во время съемок командного пункта журналисты зафиксировали использование системы PRISMA американской компании Palantir, которая в реальном времени отображает карты, маршруты полета и аналитические данные, формируемые с применением искусственного интеллекта.

В CNN отмечают, что скорость адаптации и изобретательность украинских военных производят впечатление.