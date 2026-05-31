Китай планирует нарастить объем грузовых перевозок с Европой через Транскаспийский международный транспортный маршрут (Срединный коридор) в обход территории России, сообщает Служба внешней разведки Украины.

Маршрут пролегает через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию.

«Логистика по этому коридору считается более сложной, чем транзит через Россию, ведь она сочетает железнодорожные перевозки, портовую инфраструктуру, паромные переправы и сложные таможенные процедуры между несколькими государствами. Однако Пекин и Астана активно прорабатывают этот проект. Главные причины – токсичность, подсанкционность и ненадежность РФ, а также стремление сократить нестабильные сегодня морские маршруты», — подчеркнули в ведомстве.

По оценкам аналитиков, после выхода коридора на полную мощность Россия может утратить статус ключевого транзитного узла между Азией и Европой, что приведет к многомиллиардным потерям для ее экономики.