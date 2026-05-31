Глава МИД Ирана Аббас Арагчи призвал не доверять сообщениям СМИ о переговорах с США до официального объявления их итогов властями.

По его словам, переговоры и обмен сообщениями между Тегераном и Вашингтоном продолжаются, однако пока рано делать какие-либо преждевременные выводы.

«Все, что говорится сейчас, носит лишь предположительный характер, и не стоит придавать этому особого значения, пока информация не получит официального и окончательного подтверждения», – сказал он иранской гостелерадиокомпании.

Арагчи подчеркнул, что необходимо дождаться реального прогресса.