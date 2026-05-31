Более 200 человек погибли в результате авиаударов США по судам у берегов Южной Америки, при этом интенсивность атак заметно возросла за последнюю неделю, пишет газета New York Post (NYT).

Уточняется, что речь идет о кампании США в водах Южной Америки, направленной против лиц, связанных с контрабандой наркотиков. Всего в рамках операции было нанесено 60 ударов, в результате которых не выжили 202 человека.

NYT отмечает, что удары «окутаны тайной».

«Было найдено лишь несколько тел, и практически отсутствуют вещественные доказательства в виде обломков или наркотиков, которые, по утверждению администрации (президента США Дональда) Трампа, перевозились на судах», – пишет издание.

Также отмечается, что значительная часть юридического сообщества считает эти действия незаконными.