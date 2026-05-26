На фоне новых угроз Москвы о возможных ударах по «центрам принятия решений» в Киеве и очередной волны массированных атак по украинской столице Россия пытается не столько изменить ситуацию на фронте, сколько усилить психологическое давление как на украинское общество, так и на западных союзников Киева. Однако говорить о каком-то принципиально новом этапе войны оснований нет. Такое мнение в беседе с Minval Politika высказал военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

По словам эксперта, заявления МИД России об ударах по «центрам принятия решений» носят больше пропагандистский и информационный характер, чем свидетельствуют о смене тактики.

«Обстрелы Киева были и раньше с периодичностью раз в полтора-два месяца, а иногда и чаще. Гибли гражданские, разрушалась инфраструктура. Поэтому говорить, что это какой-то новый поворот в войне, нельзя. К сожалению, это происходило раньше и будет происходить, пока продолжается война. Здесь больше пиар-момент, которым играет Российская Федерация», — отметил Ступак.

Он также скептически оценил заявления о якобы новых возможностях российского военно-промышленного комплекса. По его словам, Москва уже использовала практически весь спектр вооружений, которыми располагает.

«Никаких новых возможностей у российского ВПК нет вообще. Все, что можно было использовать в этой войне, кроме ядерного оружия, уже применялось многократно — самые разные ракеты, дроны, системы. Все это уже было», — подчеркнул аналитик.

Отдельно он прокомментировал применение комплекса «Орешник», который в России позиционировали как один из элементов нового уровня давления на Украину.

«Даже этот известный “Орешник”, которым уже трижды били по территории Украины, ничего не продемонстрировал и ни к чему не привел. В последний раз, без шуток, разрушили гаражные кооперативы. Обычные гаражи, где мужчины проводят выходные. Никаких военных производств там не было. Просто промахнулись», — сказал он.

Говоря о готовности Киева к новым массированным атакам, Ступак признал, что Украина по-прежнему испытывает серьезные трудности с противодействием баллистическим ракетам.

«Мы можем эффективно сбивать дроны, можем уничтожать крылатые ракеты. Здесь помогают и собственные системы, и европейское производство. Но баллистические ракеты типа “Искандера”, которые фактически падают с неба, могут перехватываться только Patriot. К сожалению, аналога Patriot сегодня нет», — пояснил эксперт.

По его словам, дефицит ракет для систем ПВО остается серьезной проблемой, усугубляемой международной ситуацией и сложностями в отношениях между Киевом и администрацией президента США.

«Сейчас многие ракеты уходят на Ближний Восток, плюс тяжелые отношения с Дональдом Трампом — все это влияет. Поэтому здесь Украина, конечно, проседает», — отметил он.

Ступак убежден, что значительная часть нынешних угроз Москвы адресована не столько Украине, сколько иностранным дипломатическим представительствам и западным странам.

«Россия рассчитывает, что дипломаты начнут вывозить семьи, появятся кадры, как сотрудники посольств покидают Киев. И затем российская пропаганда будет использовать это как доказательство того, что Запад якобы бросает своих партнеров при первой угрозе», — считает аналитик.

При этом он не видит признаков реального переговорного процесса между Москвой и Киевом.

«Переговорного фона сейчас фактически нет. Единственное, что обсуждается — это обмен пленными и телами погибших. Мирные переговоры остановлены. Американцы прямо говорят, что не понимают, как двигаться дальше», — заявил Ступак.

По его словам, массированные удары по украинским городам не приводят к тому эффекту, на который рассчитывает Москва.

«После каждого обстрела настроение в Украине только ожесточается. Люди не говорят о капитуляции. Все понимают, что война разрушает жизни и страну, но также понимают, что если сдаться, то легче точно не станет», — отметил эксперт.

В то же время он подчеркнул, что Украина намерена продолжать удары по объектам на территории России, однако призвал избегать риторики «мести» и «ответных ударов».

«Нас не интересуют российские гражданские или жилые кварталы, будь то Ростов, Москва или любой другой город. Нас интересует все, что питает войну: производство, нефть, газ, металлургия, военно-промышленный комплекс, ракеты, танки, элементы взрывчатки. Удары будут продолжаться, но важно избегать формулировок вроде “месть” или “удар в ответ”», — подчеркнул Ступак.

Говоря о последствиях возможных новых массированных атак, эксперт отметил, что прежде всего речь идёт о разрушении городской инфраструктуры и дальнейших потерях среди гражданского населения.

«Это приведёт к разрушениям исторической части городов, инфраструктуры, к оттоку части мирного населения и новым жертвам. Но история войн показывает: подобные удары сами по себе не приводят к перелому в войне», — резюмировал Ступак.