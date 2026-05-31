Контроль за исполнением обязательств в рамках возможного соглашения между Ираном и США могут взять на себя Россия, Китай и Пакистан, заявил заместитель председателя комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Махмуд Набавиан, сообщает ISNA.

«После согласования любой договоренности между Ираном и США Тегеран не предпримет никаких шагов до тех пор, пока Вашингтон не примет меры по укреплению доверия. В проекте соглашения предусмотрено создание Комиссии по контролю за исполнением меморандума, и по предложению Ирана в нее будут включены Китай, Россия и Пакистан», – отметил Набавиан.

По его словам, ключевой гарантией выполнения обязательств другой стороной для Ирана остается Ормузский пролив. Контроль над этим стратегически важным водным маршрутом, подчеркнул Набавиан, сохранится за Тегераном.

Он добавил, что в случае нарушения условий соглашения иранская сторона может пересмотреть порядок управления судоходством в проливе.